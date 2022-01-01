Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen Threadripper 2950X
Что лучше: Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen Threadripper 2950X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
- На 91% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1071 балл
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более чем на 32° C выше максимальная рабочая температура
- На 31% ниже чем у Ryzen Threadripper 2950X пиковое энергопотребление – 125 vs 180 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 10.62 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +76%
2000
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +46%
27598
18855
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +69%
4218
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +37%
41032
29969
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +92%
2066
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +48%
18151
12286
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|31 августа 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen+
|Номер модели
|i9-12900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|sTR4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота
|3.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|100°C
|68°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|60
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