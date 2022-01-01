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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen Threadripper 2950X

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen Threadripper 2950X
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen Threadripper 2950X

Что лучше: Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen Threadripper 2950X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2950X and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 91% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1071 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более чем на 32° C выше максимальная рабочая температура
  • На 31% ниже чем у Ryzen Threadripper 2950X пиковое энергопотребление – 125 vs 180 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10.62 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen Threadripper 2950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 31 августа 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen+
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 sTR4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 32
Частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 9.6 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 180 Вт
Критическая температура 100°C 68°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen Threadripper 2950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 60

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