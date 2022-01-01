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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen Threadripper 3960X

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen Threadripper 3960X
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen Threadripper 3960X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3960X с 24-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3960X and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper 3960X пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1282 балла
  • Более чем на 32° C выше максимальная рабочая температура
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3960X
  • Имеет на 98 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 18.57 ГБ/c (24%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen Threadripper 3960X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 25 ноября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i9-12900K 3960X
Сокет LGA-1700 sTRX4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 24
Количество потоков 24 48
Частота 3.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 23.5 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 68°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen Threadripper 3960X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 64

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