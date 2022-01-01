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Intel Core i9 12900K против Apple M1 Pro

Intel Core i9 12900K
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 12900K
Apple M1 Pro

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2074 и 1746 баллов
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 0.78 терафлопс
  • На 76% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +31%
1991
M1 Pro
1523
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +126%
27161
M1 Pro
12044
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K
4192
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K
40052
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +19%
2067
M1 Pro
1742
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +42%
17742
M1 Pro
12492
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 10
Частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 32x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 2048
TMUs 16 128
ROPs 8 64
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
M1 Pro +567%
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

1. Apple M1 Max или Intel Core i9 12900K
2. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i9 12900K
3. AMD Ryzen 9 5950X или Intel Core i9 12900K
4. Intel Core i7 11700K или i9 12900K
5. Intel Core i7 12700K или i9 12900K
6. Intel Core i7 9750H или Apple M1 Pro
7. Intel Core i7 1185G7 или Apple M1 Pro
8. AMD Ryzen 7 5800H или Apple M1 Pro
9. Intel Core i9 9880H или Apple M1 Pro
10. Intel Core i9 11900H или Apple M1 Pro

Комментарии

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