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Intel Core i9 12900K против Apple M2 Max

Intel Core i9 12900K
VS
Apple M2 Max
Intel Core i9 12900K
Apple M2 Max

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3,2 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +20%
1994
M2 Max
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +80%
27144
M2 Max
15107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +1%
4205
M2 Max
4158
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +58%
41469
M2 Max
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K
1966
M2 Max +2%
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +14%
17044
M2 Max
14979
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 17 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i9-12900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3,2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 32x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 4864
TMUs 16 304
ROPs 8 152
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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4. Core i9 12900K или Core i7 12700K
5. Core i9 12900K или Core i9 13900K
6. M2 Max или M1 Max
7. M2 Max или M2 Pro
8. M2 Max или Ryzen 9 6900HX
9. M2 Max или Core i9 12900H
10. M2 Max или M1 Ultra
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