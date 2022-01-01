Intel Core i9 12900K против i3 12100
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1706 баллов
- На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
- На 52% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 60 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +18%
1980
1671
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +237%
27114
8052
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +19%
4211
3532
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +184%
41122
14476
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +28%
2179
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +164%
16639
6314
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-12900K
|i3-12100
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|16
|4
|Количество потоков
|24
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i3 12100
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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