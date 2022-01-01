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Intel Core i9 12900K против i3 12100

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i9 12900K
Intel Core i3 12100

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1706 баллов
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • На 52% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 60 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +18%
1980
Core i3 12100
1671
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +237%
27114
Core i3 12100
8052
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +19%
4211
Core i3 12100
3532
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +184%
41122
Core i3 12100
14476
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +28%
2179
Core i3 12100
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +164%
16639
Core i3 12100
6314
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-12900K i3-12100
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 16 4
Количество потоков 24 8
Частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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