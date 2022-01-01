Intel Core i9 12900K против i5 1155G7
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i5 1155G7 с 4-ядрами на 1.0-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Имеет на 22 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1302 балла
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
- На 78% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +40%
1980
1411
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +552%
27114
4159
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +44%
4211
2932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +302%
41122
10232
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +67%
2179
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +307%
16639
4089
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|8 июня 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i9-12900K
|i5-1155G7
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|16
|4
|Количество потоков
|24
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|1.0-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|10-25x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1350 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i5 1155G7
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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