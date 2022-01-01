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Intel Core i9 12900K против i5 1155G7

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i9 12900K
Intel Core i5 1155G7

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i5 1155G7 с 4-ядрами на 1.0-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1155G7 and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Имеет на 22 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1302 балла
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • На 78% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +552%
27114
Core i5 1155G7
4159
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +302%
41122
Core i5 1155G7
10232
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +307%
16639
Core i5 1155G7
4089
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i5 1155G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 8 июня 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Tiger Lake UP3
Номер модели i9-12900K i5-1155G7
Сокет LGA-1700 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 16 4
Количество потоков 24 8
Частота 3.2 ГГц 1.0-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 10-25x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i5 1155G7
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

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2. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i9 12900K
3. Intel Core i7 12700K или Intel Core i9 12900K
4. AMD Ryzen 9 6900HX или Intel Core i9 12900K
5. AMD Ryzen Threadripper 3990X или Intel Core i9 12900K
6. Intel Core i5 1135G7 или Intel Core i5 1155G7
7. Apple M1 Pro или Intel Core i5 1155G7
8. Intel Core i5 11300H или Intel Core i5 1155G7
9. Intel Core i5 1235U или Intel Core i5 1155G7
10. Intel Core i7 1255U или Intel Core i5 1155G7

Комментарии

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