Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900K vs Core i5 9600K

Intel Core i9 12900K против i5 9600K

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i9 12900K
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 21 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1214 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • На 24% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +70%
2034
Core i5 9600K
1200
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +315%
27650
Core i5 9600K
6665
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +54%
4356
Core i5 9600K
2829
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +256%
38604
Core i5 9600K
10847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +64%
2024
Core i5 9600K
1235
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +220%
18539
Core i5 9600K
5794

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 8 октября 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Coffee Lake
Номер модели i9-12900K i5-9600K
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 6
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K +105%
0.78 терафлопс
Core i5 9600K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M1 Max против Intel Core i9 12900K
2. AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i9 12900K
3. AMD Ryzen 9 5950X против Intel Core i9 12900K
4. Intel Core i7 11700K против Intel Core i9 12900K
5. Intel Core i7 12700KF против Intel Core i9 12900K
6. AMD Ryzen 7 3700X против Intel Core i5 9600K
7. Intel Core i5 10600 против Intel Core i5 9600K
8. AMD Ryzen 7 3800X против Intel Core i5 9600K
9. Intel Core i5 10600KF против Intel Core i5 9600K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 9600K или i9 12900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры