Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.