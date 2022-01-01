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Intel Core i9 12900K против i7 1185G7

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2074 и 1523 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • На 78% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.78 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +377%
27161
Core i7 1185G7
5689
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +267%
40052
Core i7 1185G7
10928
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +241%
17742
Core i7 1185G7
5202
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Tiger Lake UP3
Номер модели i9-12900K i7-1185G7
Сокет LGA-1700 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 16 4
Количество потоков 24 8
Частота 3.2 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 12-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 1185G7 +117%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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