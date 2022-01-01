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Intel Core i9 12900K против i7 1260P

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 1260P
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 1260P

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 1260P с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1260P and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1734 балла
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • На 78% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +19%
1980
Core i7 1260P
1658
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +198%
27114
Core i7 1260P
9113
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +30%
4211
Core i7 1260P
3249
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +142%
41122
Core i7 1260P
16998
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +26%
2179
Core i7 1260P
1724
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +117%
16639
Core i7 1260P
7677
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 1260P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 23 февраля 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-P
Номер модели i9-12900K i7-1260P
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 1260P
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 1260P
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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