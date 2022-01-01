Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 1260P с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.