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Intel Core i9 12900K против i7 12700F

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 12700F
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 12700F

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i7 12700F с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700F and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Разблокированный множитель
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1564 балла
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +32%
27114
Core i7 12700F
20537
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +31%
41122
Core i7 12700F
31424
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +21%
16639
Core i7 12700F
13753
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 12700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-12900K i7-12700F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 -

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 20
Частота 3.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 12700F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, DDR5-4800
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 12700F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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5. Intel Core i9 12900K или Apple M1 Ultra
6. Intel Core i7 12700F или AMD Ryzen 5 5600X
7. Intel Core i7 12700F или AMD Ryzen 9 5900X
8. Intel Core i7 12700F или i5 12600K
9. Intel Core i7 12700F или i7 11700F
10. Intel Core i7 12700F или i5 12600KF

Комментарии

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