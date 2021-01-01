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Intel Core i9 12900K против i7 12800H

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 12800H
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 12800H

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 12800H с 14-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12800H and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4 ГГц)
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2052 и 1791 балл
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • На 64% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.78 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +46%
18354
Core i7 12800H
12569
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 12800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-H
Номер модели i9-12900K i7-12800H
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 12800H +117%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 12800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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