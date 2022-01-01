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Intel Core i9 12900K против i7 12800HX

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 12800HX
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 12800HX

Что лучше: десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 12800HX на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12800HX and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1982 и 1759 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • На 56% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 55 vs 125 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +37%
27555
Core i7 12800HX
20165
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +21%
41800
Core i7 12800HX
34503
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +21%
17171
Core i7 12800HX
14249
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 12800HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 10 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-HX
Номер модели i9-12900K i7-12800HX
Сокет LGA-1700 BGA-1964
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics (32EU)

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 24
Частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 12800HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 12800HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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7. Intel Core i7 12800HX или i7 12800H
8. Intel Core i7 12800HX или i9 12900HX
9. Intel Core i7 12800HX или i7 12650HX

Комментарии

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