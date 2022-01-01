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Intel Core i9 12900K против i7 12850HX

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 12850HX
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 12850HX

Что лучше: десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 12850HX на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12850HX and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1982 и 1795 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 12850HX
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 56% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 55 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +32%
40871
Core i7 12850HX
31078
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +17%
16986
Core i7 12850HX
14577
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 12850HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 10 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-HX
Номер модели i9-12900K i7-12850HX
Сокет LGA-1700 BGA-1964
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics (32EU)

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 24
Частота 3.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 12850HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 12850HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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