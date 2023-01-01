Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900K vs Core i7 13700H

Intel Core i9 12900K против i7 13700H

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 13700H
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 13700H

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3,2 ГГц или ноутбучный i7 13700H с 14-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700H and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6144 КБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +68%
27208
Core i7 13700H
16195
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +29%
17013
Core i7 13700H
13230
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 13700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 3 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i9-12900K i7-13700H
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3,2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.7 ГГц
Общее
Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 24x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) - 115 Вт
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 13700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200		 - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 13700H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900K или Intel Core i5 13600K
2. Intel Core i9 12900K или Intel Core i7 13700K
3. Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D
4. Intel Core i9 12900K или Apple M2
5. Intel Core i7 13700H или AMD Ryzen 9 7940HS
6. Intel Core i7 13700H или AMD Ryzen 7 7840HS
7. Intel Core i7 13700H или Intel Core i7 1360P
8. Intel Core i7 13700H или Intel Core i7 13620H
9. Intel Core i7 13700H или Intel Core i7 13700HX
10. Intel Core i7 13700H или Intel Core i9 13900H
Сравнить другие CPU (540+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 13700H или i9 12900K?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры