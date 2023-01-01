Intel Core i9 12900K против i7 13700H
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3,2 ГГц или ноутбучный i7 13700H с 14-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 6144 КБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +7%
1986
1851
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +68%
27208
16195
Passmark CPU (одноядерный)
4199
Passmark CPU (многоядерный)
41555
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +5%
1968
1874
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +29%
17013
13230
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-12900K
|i7-13700H
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics (96EU)
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3,2 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Количество ядер
|16
|14
|Количество потоков
|24
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|24x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|115 Вт
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i7 13700H
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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