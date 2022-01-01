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Intel Core i9 12900K против i7 13700KF

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 13700KF
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 13700KF

Что лучше: Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 13700KF на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700KF and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K
27555
Core i7 13700KF +11%
30676
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K
41800
Core i7 13700KF +11%
46448
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K
17171
Core i7 13700KF +21%
20698
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 13700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i9-12900K i7-13700KF
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 24
Частота 3.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 13700KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 13700KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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