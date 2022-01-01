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Intel Core i9 12900K против i7 6700K

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 6700K
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 6700K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i7 6700K с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6700K and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 6 лет и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Имеет на 22 МБ больший объем L3-кэша
  • На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 81% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1982 и 1097 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • На 27% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +75%
1999
Core i7 6700K
1141
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +387%
27555
Core i7 6700K
5654
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +67%
4217
Core i7 6700K
2529
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +365%
41800
Core i7 6700K
8990
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +81%
1986
Core i7 6700K
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +299%
17171
Core i7 6700K
4303
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 6700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 5 августа 2015
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Skylake
Номер модели i9-12900K i7-6700K
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 770 HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 16 4
Количество потоков 24 8
Частота 3.2 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 40x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 1.75 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel HD Graphics 530
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 6700K
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 6700K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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