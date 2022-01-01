Intel Core i9 12900K против i7 6700K
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i7 6700K с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 6 лет и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Имеет на 22 МБ больший объем L3-кэша
- На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 81% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1982 и 1097 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 24% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- На 27% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +75%
1999
1141
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +387%
27555
5654
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +67%
4217
2529
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +365%
41800
8990
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +81%
1986
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +299%
17171
4303
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|5 августа 2015
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Skylake
|Номер модели
|i9-12900K
|i7-6700K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|16
|4
|Количество потоков
|24
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|40x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel HD Graphics 530
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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