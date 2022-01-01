Intel Core i9 12900K против i7 6850K
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i7 6850K с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 5 лет и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 физических ядер больше
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 997 баллов
- Имеет на 15 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 37% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.8 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 11% ниже чем у Core i7 6850K пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 6850K
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +100%
2000
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +272%
27598
7417
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +75%
4218
2414
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +262%
41032
11347
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +107%
2066
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +206%
18151
5937
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|30 мая 2016
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Broadwell E
|Номер модели
|i9-12900K
|i7-6850K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|32x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|15МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i7 6850K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|40
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