Intel Core i9 12900K против i7 7700K
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i7 7700K с 4-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 4 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Имеет на 22 МБ больший объем L3-кэша
- На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 81% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1135 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- На 27% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +63%
2000
1227
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +366%
27598
5924
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +53%
4218
2751
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +321%
41032
9750
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +82%
2066
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +281%
18151
4765
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|3 января 2017
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Kaby Lake
|Номер модели
|i9-12900K
|i7-7700K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|16
|4
|Количество потоков
|24
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|42 МГц
|Множитель
|32x
|100x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel HD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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