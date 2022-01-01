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Intel Core i9 12900K против i7 7800X

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 7800X
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 7800X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i7 7800X с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 4 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 22 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • На 91% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1075 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 11% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +105%
2000
Core i7 7800X
976
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +271%
27598
Core i7 7800X
7429
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +72%
4218
Core i7 7800X
2453
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +217%
41032
Core i7 7800X
12939
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +91%
2066
Core i7 7800X
1083
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +173%
18151
Core i7 7800X
6653
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 7800X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 30 мая 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Skylake
Номер модели i9-12900K i7-7800X
Сокет LGA-1700 LGA-2066
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 35x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i7 7800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 7800X
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 28
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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