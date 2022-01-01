Intel Core i9 12900K против i7 9750H
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 9750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
- Разблокированный множитель
- На 91% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2074 и 1088 баллов
- На 35 ГБ/c (84%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
- На 64% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +81%
1991
1103
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +295%
27161
6871
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +70%
4192
2473
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +259%
40052
11171
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +91%
2067
1082
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +237%
17742
5265
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|23 апреля 2019
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-12900K
|i7-9750H
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|16
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|26x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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