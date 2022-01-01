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Intel Core i9 12900K против i7 9750H

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i7 9750H
Intel Core i9 12900K
Intel Core i7 9750H

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 9750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9750H and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • Разблокированный множитель
  • На 91% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2074 и 1088 баллов
  • На 35 ГБ/c (84%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • На 64% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +81%
1991
Core i7 9750H
1103
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +295%
27161
Core i7 9750H
6871
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +70%
4192
Core i7 9750H
2473
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +259%
40052
Core i7 9750H
11171
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +91%
2067
Core i7 9750H
1082
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +237%
17742
Core i7 9750H
5265
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i7 9750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 23 апреля 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Coffee Lake
Номер модели i9-12900K i7-9750H
Сокет LGA-1700 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K +105%
0.78 терафлопс
Core i7 9750H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i7 9750H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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