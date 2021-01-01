Intel Core i9 12900K против i9 10850K
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i9 10850K с 10-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
- На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1346 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +52%
2034
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +75%
27650
15817
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +38%
4356
3151
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +62%
38604
23779
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +50%
2024
1351
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +69%
18539
10962
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|27 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake-S
|Номер модели
|i9-12900K
|i9-10850K
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|16
|10
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|3.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
8 (38.1%)
13 (61.9%)
Всего проголосовало: 21