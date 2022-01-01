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Intel Core i9 12900K против i9 10900

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i9 10900
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 10900

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i9 10900 с 10-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900 and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • Разблокированный множитель
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2074 и 1318 баллов
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +46%
1991
Core i9 10900
1360
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +103%
27161
Core i9 10900
13353
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +37%
4192
Core i9 10900
3054
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +96%
40052
Core i9 10900
20387
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +58%
2067
Core i9 10900
1311
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +79%
17742
Core i9 10900
9925
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i9 10900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i9-12900K i9-10900
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 20
Частота 3.2 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 28x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K +105%
0.78 терафлопс
Core i9 10900
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i9 10900
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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