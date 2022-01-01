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Intel Core i9 12900K против i9 10900KF

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i9 10900KF
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 10900KF

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i9 10900KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900KF and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1388 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +59%
27598
Core i9 10900KF
17383
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +73%
41032
Core i9 10900KF
23690
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +69%
18151
Core i9 10900KF
10748
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i9 10900KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i9-12900K i9-10900KF
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 20
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i9 10900KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i9 10900KF
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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