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Intel Core i9 12900K против i9 10900X

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 10900X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i9 10900X с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900X and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1163 балла
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +92%
27650
Core i9 10900X
14372
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +67%
38604
Core i9 10900X
23160
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +69%
18539
Core i9 10900X
10971

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i9 10900X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 7 октября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cascade Lake
Номер модели i9-12900K i9-10900X
Сокет LGA-1700 LGA-2066
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 20
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 165 Вт
Критическая температура 100°C 94°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i9 10900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i9 10900X
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 48
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Конкуренты

1. M1 Max или Core i9 12900K
2. Ryzen 7 5800X или Core i9 12900K
3. Ryzen 9 5950X или Core i9 12900K
4. Core i7 11700K или Core i9 12900K
5. Core i7 12700KF или Core i9 12900K
6. Core i7 10700K или Core i9 10900X
7. Core i9 10850K или Core i9 10900X
8. Core i9 10900 или Core i9 10900X
9. Core i9 10980XE или Core i9 10900X
10. Core i9 10900KF или Core i9 10900X

Комментарии

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