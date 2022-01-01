Intel Core i9 12900K против i9 10980XE
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i9 10980XE с 18-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1215 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 24% ниже чем у Core i9 10980XE пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Более чем на 14° C выше максимальная рабочая температура
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +85%
2000
1082
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +57%
27598
17559
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +57%
4218
2693
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +22%
41032
33722
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +69%
2066
1226
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +6%
18151
17089
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|7 октября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-12900K
|i9-10980XE
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|18
|Количество потоков
|24
|36
|Частота
|3.2 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|100°C
|86°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i9 10980XE
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|48
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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