Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900K vs Core i9 11900

Intel Core i9 12900K против i9 11900

Intel Core i9 12900K
VS
Intel Core i9 11900
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 11900

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или i9 11900 с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900 and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1711 баллов
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +36%
2000
Core i9 11900
1468
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +106%
27598
Core i9 11900
13390
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +21%
4218
Core i9 11900
3479
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +75%
41032
Core i9 11900
23433
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +20%
2066
Core i9 11900
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +86%
18151
Core i9 11900
9768
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и i9 11900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i9-12900K i9-11900
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Core i9 11900
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт Intel Core i9 11900
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

1. Core i9 12900K и M1 Max
2. Core i9 12900K и Ryzen 9 5950X
3. Core i9 12900K и Core i9 10900K
4. Core i9 12900K и Core i7 11700K
5. Core i9 12900K и Core i7 12700K
6. Core i9 11900 и M1 Max
7. Core i9 11900 и Ryzen 9 5950X
8. Core i9 11900 и Core i9 9900K
9. Core i9 11900 и Core i9 10900
10. Core i9 11900 и Core i9 11900K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 11900 или i9 12900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры