Intel Core i9 12900K против i9 11980HK
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i9 11980HK с 8-ядрами на 2.6-3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2052 и 1633 балла
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- На 48% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +28%
2008
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +96%
27439
14032
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +25%
4120
3292
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +59%
37471
23497
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +25%
2057
1646
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +95%
18354
9393
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|11 мая 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i9-12900K
|i9-11980HK
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|2.6-3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|26-33x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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