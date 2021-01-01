Intel Core i9 12900K против i9 12900HK
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный i9 12900HK с 14-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2052 и 1851 балл
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
- На 64% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.78 терафлопс
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2008
Cinebench R23 (многоядерный)
27439
Passmark CPU (одноядерный)
4120
Passmark CPU (многоядерный)
37471
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +11%
2057
1853
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +38%
18354
13293
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i9-12900K
|i9-12900HK
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|16
|14
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|3.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1100-1400 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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