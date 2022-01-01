Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KF vs Ryzen 5 3600

Intel Core i9 12900KF против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i9 12900KF
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i9 12900KF
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1256 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KF +50%
1963
Ryzen 5 3600
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +189%
27598
Ryzen 5 3600
9546
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900KF +65%
4285
Ryzen 5 3600
2601
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +128%
40824
Ryzen 5 3600
17875
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KF +62%
2046
Ryzen 5 3600
1265
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +144%
17857
Ryzen 5 3600
7317
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Matisse
Номер модели i9-12900KF -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 9 5950X или Core i9 12900KF
2. Core i7 11700K или Core i9 12900KF
3. Core i9 12900K или Core i9 12900KF
4. Core i5 12600K или Core i9 12900KF
5. Core i7 12700KF или Core i9 12900KF
6. Ryzen 5 5500U или Ryzen 5 3600
7. Ryzen 9 5900X или Ryzen 5 3600
8. Ryzen 5 5600G или Ryzen 5 3600
9. Core i5 12400F или Ryzen 5 3600
10. Ryzen 5 Pro 4650G или Ryzen 5 3600

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i9 12900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры