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Intel Core i9 12900KF против AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i9 12900KF
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Intel Core i9 12900KF
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1639 баллов
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 66 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +85%
27598
Ryzen 7 5800X3D
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +78%
40824
Ryzen 7 5800X3D
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +58%
17857
Ryzen 7 5800X3D
11320
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i9-12900KF -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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