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Intel Core i9 12900KF против AMD Ryzen 9 3900XT

Intel Core i9 12900KF
VS
AMD Ryzen 9 3900XT
Intel Core i9 12900KF
AMD Ryzen 9 3900XT

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 3900XT с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900XT and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1309 баллов
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +50%
27598
Ryzen 9 3900XT
18428
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +24%
40824
Ryzen 9 3900XT
33028
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +44%
17857
Ryzen 9 3900XT
12395
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и AMD Ryzen 9 3900XT

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 7 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i9-12900KF -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 24
Частота 3.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт AMD Ryzen 9 3900XT
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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