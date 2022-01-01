Что лучше: Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen 9 3950X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.