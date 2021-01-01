Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KF vs Ryzen 9 5900X

Intel Core i9 12900KF против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i9 12900KF
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i9 12900KF
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1682 балла
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +30%
27078
Ryzen 9 5900X
20777
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +31%
19017
Ryzen 9 5900X
14483

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 3
Номер модели i9-12900KF -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 24
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
12 (52.2%)
11 (47.8%)
Всего проголосовало: 23

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5950X vs Intel Core i9 12900KF
2. Intel Core i7 11700K vs i9 12900KF
3. Intel Core i7 12700KF vs i9 12900KF
4. Intel Core i7 12700K vs i9 12900KF
5. Intel Core i9 11900KF vs i9 12900KF
6. Apple M1 Max vs AMD Ryzen 9 5900X
7. AMD Ryzen 9 3900X vs Ryzen 9 5900X
8. AMD Ryzen 7 5800X vs Ryzen 9 5900X
9. AMD Ryzen 9 3950X vs Ryzen 9 5900X
10. Intel Core i9 10900 vs AMD Ryzen 9 5900X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i9 12900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры