Intel Core i9 12900KF против AMD Ryzen 9 6900HX
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1551 балл
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
- На 64% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KF +18%
1963
1664
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +88%
27598
14696
Passmark CPU (одноядерный)
4285
Passmark CPU (многоядерный)
40824
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KF +31%
2046
1558
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +85%
17857
9649
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Rembrandt
|Номер модели
|i9-12900KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP7
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|768
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KF
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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