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Intel Core i9 12900KF против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Intel Core i9 12900KF
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Intel Core i9 12900KF
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Что лучше: Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3955WX and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
  • Разблокированный множитель
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1281 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 14 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i9-12900KF -
Сокет LGA-1700 sWRX8
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 32
Частота 3.2 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 128

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Комментарии

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