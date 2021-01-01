Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KF vs M1 Max

Intel Core i9 12900KF против Apple M1 Max

Intel Core i9 12900KF
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 12900KF
Apple M1 Max

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1777 баллов
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 76% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KF +27%
1978
M1 Max
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +114%
27078
M1 Max
12634
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KF +12%
2022
M1 Max
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +48%
19017
M1 Max
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i9-12900KF -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 10
Частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 32x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900KF
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
10 (71.4%)
4 (28.6%)
Всего проголосовало: 14

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i9 12900KF
2. AMD Ryzen 9 5900 или Intel Core i9 12900KF
3. Intel Core i9 11900K или Intel Core i9 12900KF
4. Intel Core i9 12900K или Intel Core i9 12900KF
5. Intel Core i5 12600K или Intel Core i9 12900KF
6. Intel Core i7 1165G7 или Apple M1 Max
7. AMD Ryzen 9 5900HX или Apple M1 Max
8. Intel Core i9 11980HK или Apple M1 Max
9. Intel Core i9 9980HK или Apple M1 Max
10. Intel Core i9 11900K или Apple M1 Max

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i9 12900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры