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Intel Core i9 12900KF против Apple M2

Intel Core i9 12900KF
VS
Apple M2
Intel Core i9 12900KF
Apple M2

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 49% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • На 88% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KF +24%
1969
Apple M2
1585
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +215%
27555
Apple M2
8753
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900KF +5%
4222
Apple M2
4038
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +172%
41843
Apple M2
15410
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KF +2%
1980
Apple M2
1944
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +95%
17648
Apple M2
9028
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i9-12900KF -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 8
Частота 3.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 32x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M2 GPU
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900KF
н/д
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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