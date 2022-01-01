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Intel Core i9 12900KF против i5 12400F

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1684 балла
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +129%
27598
Core i5 12400F
12048
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +107%
40824
Core i5 12400F
19702
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +115%
17857
Core i5 12400F
8311
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-12900KF i5-12400F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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