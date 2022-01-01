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Intel Core i9 12900KF против i5 13600K

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i5 13600K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +18%
27555
Core i5 13600K
23410
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i9-12900KF i5-13600K
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900KF
н/д
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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