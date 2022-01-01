Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KF vs Core i5 8600K

Intel Core i9 12900KF против i5 8600K

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i5 8600K
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i5 8600K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i5 8600K с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8600K and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 21 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 73% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1170 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8600K
  • На 24% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +305%
27598
Core i5 8600K
6810
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +298%
40824
Core i5 8600K
10261
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +228%
17857
Core i5 8600K
5449
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i5 8600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 5 октября 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Coffee Lake
Номер модели i9-12900KF i5-8600K
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 6
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1150 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900KF
н/д
Core i5 8600K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i5 8600K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 9 5950X или Core i9 12900KF
2. Core i7 11700K или Core i9 12900KF
3. Core i9 12900K или Core i9 12900KF
4. Core i5 12600K или Core i9 12900KF
5. Core i7 12700KF или Core i9 12900KF
6. Core i7 12700K или Core i5 8600K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 8600K или i9 12900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры