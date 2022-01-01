Intel Core i9 12900KF против i5 9400F
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 21 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 88% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1077 баллов
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 27% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- На 48% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KF +74%
1963
1128
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +341%
27598
6260
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900KF +73%
4285
2475
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +327%
40824
9558
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KF +88%
2046
1086
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +266%
17857
4873
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|7 января 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-12900KF
|i5-9400F
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|6
|Количество потоков
|24
|6
|Частота
|3.2 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|29x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KF
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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