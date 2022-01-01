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Intel Core i9 12900KF против i5 9400F

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i5 9400F

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 21 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 88% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1077 баллов
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +341%
27598
Core i5 9400F
6260
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +327%
40824
Core i5 9400F
9558
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +266%
17857
Core i5 9400F
4873
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 7 января 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Coffee Lake
Номер модели i9-12900KF i5-9400F
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 6
Частота 3.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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