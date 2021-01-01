Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KF vs Core i7 11700KF

Intel Core i9 12900KF против i7 11700KF

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i7 11700KF
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i7 11700KF

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i7 11700KF с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700KF and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1724 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +80%
27078
Core i7 11700KF
15054
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +85%
19017
Core i7 11700KF
10262

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i7 11700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i9-12900KF i7-11700KF
Сокет LGA-1700 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i7 11700KF
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900KF и AMD Ryzen 7 5800X
2. Intel Core i9 12900KF и AMD Ryzen 9 5950X
3. Intel Core i9 12900KF и Intel Core i7 11700K
4. Intel Core i9 12900KF и Intel Core i7 12700KF
5. Intel Core i9 12900KF и Intel Core i7 12700K
6. Intel Core i7 11700KF и AMD Ryzen 7 3700X
7. Intel Core i7 11700KF и AMD Ryzen 5 5600X
8. Intel Core i7 11700KF и AMD Ryzen 9 5900X
9. Intel Core i7 11700KF и Intel Core i9 11900K
10. Intel Core i7 11700KF и AMD Ryzen 7 5700G

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 11700KF или i9 12900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры