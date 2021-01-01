Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i7 11700KF с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.