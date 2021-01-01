Intel Core i9 12900KF против i7 11700KF
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i7 11700KF с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1724 балла
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KF +24%
1978
1595
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +80%
27078
15054
Passmark CPU (одноядерный)
3438
Passmark CPU (многоядерный)
24818
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KF +16%
2022
1743
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +85%
19017
10262
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-12900KF
|i7-11700KF
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KF
|Сайт Intel Core i7 11700KF
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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