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Intel Core i9 12900KF против i7 11800H

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i7 11800H

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1517 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • На 64% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +125%
27598
Core i7 11800H
12281
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +89%
40824
Core i7 11800H
21568
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +124%
17857
Core i7 11800H
7968
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 11 мая 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Tiger Lake H45
Номер модели i9-12900KF i7-11800H
Сокет LGA-1700 BGA-1787
Интегрированная графика Нет UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 19-23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900KF
н/д
Core i7 11800H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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