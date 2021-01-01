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Intel Core i9 12900KF против i7 12700K

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i7 12700K
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i7 12700K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700K and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +18%
27078
Core i7 12700K
23042
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +27%
19017
Core i7 12700K
15016

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i7 12700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-12900KF i7-12700K
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 20
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900KF
н/д
Core i7 12700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i7 12700K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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2. Ryzen 9 5900 или Core i9 12900KF
3. Core i9 11900K или Core i9 12900KF
4. Core i9 12900K или Core i9 12900KF
5. Core i9 11900KF или Core i9 12900KF
6. Core i5 10600K или Core i7 12700K
7. Ryzen 9 5900X или Core i7 12700K
8. Core i5 11600K или Core i7 12700K
9. Core i9 11900K или Core i7 12700K
10. Core i5 12600K или Core i7 12700K

Комментарии

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