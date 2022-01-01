Intel Core i9 12900KF против i7 1280P
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или ноутбучный i7 1280P с 14-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1637 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
- На 78% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1963
Cinebench R23 (многоядерный)
27598
Passmark CPU (одноядерный)
4285
Passmark CPU (многоядерный)
40824
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KF +25%
2046
1638
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +75%
17857
10180
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|23 февраля 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i9-12900KF
|i7-1280P
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Нет
|Iris Xe Graphics (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|16
|14
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|3.2 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|20-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|768
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|24
|Вычислительные блоки
|-
|96
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KF
|Сайт Intel Core i7 1280P
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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