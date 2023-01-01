Intel Core i9 12900KF против i7 13700F
Что лучше: Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 13700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1976
Core i7 13700F +3%
2045
Cinebench R23 (многоядерный)
27368
Core i7 13700F +4%
28590
Passmark CPU (одноядерный)
4235
Passmark CPU (многоядерный)
41948
Geekbench 5 (одноядерный)
1980
Geekbench 5 (многоядерный)
17504
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-12900KF
|i7-13700F
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.1 ГГц
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|241 Вт
|219 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KF
|Сайт Intel Core i7 13700F
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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