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Intel Core i9 12900KF против i7 13700F

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i7 13700F
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i7 13700F

Что лучше: Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 13700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700F and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i7 13700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i9-12900KF i7-13700F
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 241 Вт 219 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i7 13700F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Core i9 12900K или Core i9 12900KF
2. Core i9 12900KS или Core i9 12900KF
3. Core i9 13900K или Core i9 12900KF
4. Core i9 13900KF или Core i9 12900KF
5. Core i5 13600K или Core i7 13700F
6. Core i9 13900K или Core i7 13700F
7. Core i7 13700KF или Core i7 13700F
8. Core i9 13900F или Core i7 13700F
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Комментарии

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