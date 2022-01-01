Intel Core i9 12900KF против i7 13700KF
Что лучше: Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 13700KF на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1969
Core i7 13700KF +1%
1995
Cinebench R23 (многоядерный)
27555
Core i7 13700KF +11%
30676
Passmark CPU (одноядерный)
4222
Core i7 13700KF +6%
4493
Passmark CPU (многоядерный)
41843
Core i7 13700KF +11%
46448
Geekbench 5 (одноядерный)
1980
Core i7 13700KF +8%
2147
Geekbench 5 (многоядерный)
17648
Core i7 13700KF +17%
20698
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|27 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i9-12900KF
|i7-13700KF
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|3.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KF
|Сайт Intel Core i7 13700KF
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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