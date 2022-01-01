Intel Core i9 12900KF против i7 6900K
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i7 6900K с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
- Появился на 5 лет и 5 месяцев позже чем соперник
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 968 баллов
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 41% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 11% ниже чем у Core i7 6900K пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 6900K
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1963
Cinebench R23 (многоядерный)
27598
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900KF +80%
4285
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +184%
40824
14353
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KF +110%
2046
975
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +141%
17857
7398
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|30 мая 2016
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Broadwell E
|Номер модели
|i9-12900KF
|i7-6900K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KF
|Сайт Intel Core i7 6900K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|40
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