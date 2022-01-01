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Intel Core i9 12900KF против i7 6900K

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i7 6900K
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i7 6900K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i7 6900K с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900K and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 5 лет и 5 месяцев позже чем соперник
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 968 баллов
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 11% ниже чем у Core i7 6900K пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 6900K
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +184%
40824
Core i7 6900K
14353
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +141%
17857
Core i7 6900K
7398
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i7 6900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 30 мая 2016
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Broadwell E
Номер модели i9-12900KF i7-6900K
Сокет LGA-1700 LGA-2011-3
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i7 6900K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 40

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Комментарии

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