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Intel Core i9 12900KF против i7 7820X

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i7 7820X
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i7 7820X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i7 7820X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7820X and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 4 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 19 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 80% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1124 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 11% ниже чем у Core i7 7820X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +103%
27598
Core i7 7820X
13583
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +134%
40824
Core i7 7820X
17460
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +108%
17857
Core i7 7820X
8573
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i7 7820X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 30 мая 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Skylake
Номер модели i9-12900KF i7-7820X
Сокет LGA-1700 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 11МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C 99°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i7 7820X
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 28
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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